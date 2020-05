Si è svolto nei giorni scorsi un tavolo tematico sulla sanità organizzato dal Partito democratico. Il Segretario Provinciale Claudio Moscardelli ha virtualmente ospitato oltre ai due Consiglieri Regionali Enrico Forte e Salvatore La Penna, il Segretario del circolo Pd per la sanità Roberto Masiero e vari amministratori locali militanti dem e molti operatori nel mondo della Sanità locale. Varie le testimonianze riportate che hanno dato vita ad un acceso scambio di idee utile per capire quali siano ad oggi le strade da percorrere a livello di sanità regionale per migliorare l'offerta verso i cittadini, anche sullo sfondo dell'emergenza Covid.

«Fondamentale specie in questa fase, più di prima, mettere al centro il paziente, potenziare i servizi Distrettuali e non farsi trovare impreparati in vista della riapertura quasi totale che si avrà, presumibilmente, a fine maggio», spiega in una nota il Pd pontino. Al video incontro ha partecipato Marco Ricci, stretto collaboratore dell'assessore regionale alla sanità Alessio D'Amato, il quale ha illustrato quelli che sono stati i pregi della gestione emergenziale da parte della Asl di Latina. Inoltre lo stesso Ricci ha accennato (senza scendere troppo nei particolari) quelle che saranno le azioni che la Regione metterà in campo a contrasto del Virus e per far sì che Latina sia al più presto ospedale non solo Covid. Sia Ricci sia Masiero hanno sottolineato l'impegno della Regione affinché nessuno resti indietro