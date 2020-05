"La piattaforma è stata creata grazie alla collaborazione tra il Dipartimento di Prevenzione e la UOC Flussi Informativi e Innovazioni di Processo della ASL Latina ed approvata dal Direttore Generale Giorgio Casati - si legge nella nota della Asl - Nella piattaforma è inserito un questionario di autovalutazione sul rischio Covid 19 formulato su specifiche indicazioni della Regione Lazio. Per accedere alle relative schede l'imprenditore dovrà collegarsi al sito web della ASL di Latina al seguente indirizzo: http://segnalazioni.sincon.it/ , procedere successivamente alla registrazione ed inserire l'autovalutazione sul rischio Covid19. Si sta inoltre predisponendo l'apertura della suddetta piattaforma agli altri Organi di Controllo che compongono il Comitato Tecnico coordinato da Sua Eccellenza il Prefetto Rossella Trio".

Il Dipartimento di Prevenzione della ASL Latina, per meglio gestire le problematiche relative al contenimento del Covid 19 nell'ambito delle attività produttive durante la fase 2, ha predisposto una piattaforma dedicata che, oltre ad agevolare e rendere omogenee le attività di monitoraggio e controllo, possa facilitare l'assolvimento degli obblighi da parte degli imprenditori.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli