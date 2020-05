Novità per quanto riguarda gli asili nel Comune di Sabaudia. Sono aperte infatti le iscrizioni per l'anno scolastico 2020 – 2021 agli Asili Nido Comunali "La Tana degli Orsetti" in Via dei Sandalari – Sabaudia Centro e "Bimbi punto e basta" in Via Migliara 47 – Borgo San Donato.



Può essere presentata domanda di iscrizione per i bambini nati dal 01.01.2018 e che dovranno aver compiuto tre mesi al momento dell'inizio dell'anno scolastico, previsto per il 01.09.2020 ai sensi del Regolamento Comunale approvato con D.C.C. n. 36/2009, residenti nel Comune di Sabaudia o con almeno uno dei genitori che presti attività lavorativa certificata nel Comune di Sabaudia.

Potranno presentare domanda di iscrizione anche i genitori che non risiedono e non lavorano nel Comune di Sabaudia per i quali verrà compilata una graduatoria separata, cui si attingerà solo dopo l'esaurimento della graduatoria precedente ed ai quali verrà applicata la retta di fascia ISEE di appartenenza maggiorata del 100%.



Gli interessati potranno scaricare la domanda di iscrizione/riconferma dal sito ufficiale del Comune di Sabaudia: www.comune.sabaudia.lt.it. Per ottenere maggiori informazioni, l'ufficio può essere contattato telefonicamente nei giorni di lunedì (dalle ore 11:00 alle 13:00) e martedì (dalle ore 11:00 alle 13:00 e dalle ore 16:00 alle 17:00) al numero 0773 1721155. E' possibile anche inviare una mail all'indirizzo: istruzione@comune.sabaudia.latina.it o P.E.C. istruzione.comunesabaudia@pec.it. Le iscrizioni si chiudono improrogabilmente il giorno 15 giugno 2020 e le graduatorie saranno pubblicate entro il 30 giugno 2020. Si ricorda che, per ottenere il rimborso della retta del mese di marzo 2020, è possibile inviare una richiesta al settore competente indicando: nome del bambino, mese di riferimento ed importo all'indirizzo istruzione@comune.sabaudia.latina.it o consegnarla a mano all'Ufficio Protocollo delle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 12:00 alle 13:00