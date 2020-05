Dopo un periodo di sospensione dovuto all'emergenza Covid-19 si tornano a pagare le strisce blu nel Comune di Fondi. Il Vice Sindaco di Fondi Beniamino Maschietto ha infatti reso noto che a far data da Lunedì 1 Giugno p.v. sarà riattivato il pagamento della sosta tariffata negli stalli con strisce blu nel territorio di Fondi.

Contestualmente sarà ripristinata l'attività di controllo da parte degli ausiliari della sosta. Come si ricorderà, la sospensione era stata attuata dalla società S.I.S. il 20 Marzo scorso su richiesta dell'Amministrazione comunale al fine del mantenimento dei servizi essenziali per la cittadinanza e in particolare per chi nella fase emergenziale ha avuto necessità di recarsi nella propria sede di lavoro nella maniera più agevole possibile. Altri centri tra cui Latina hanno già riattivato il parcheggio a pagamento da diversi giorni.