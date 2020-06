Anas, società del Gruppo FS Italiane, ha avviato i lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione dei tiranti del ponte "Garigliano", in località Minturno (Latina), sulla statale 7 "Appia", rimasto fortemente danneggiato a seguito di un incidente stradale. La viabilità allo stato attuale è stata deviata sull'adiacente viadotto sulla strada statale SS7 Var, risanato nello scorso luglio 2019, con un incremento modesto dei tempi di percorrenza. I lavori termineranno mercoledì 8 luglio

Per una mobilità informata l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all'applicazione "VAI" di Anas, disponibile gratuitamente in "App store" e in "Play store". Il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.