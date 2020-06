Nuova interruzione del flusso idrico per lavori di manutenzione ecco tutti i comuni interessati. Come comunicato dalla società Acqualatina l' interruzione idrica riguarderà i Comuni di Latina, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo, Sezze e Terracina dalle 21.00 di mercoledì 24/06 con ripristino previsto per le prime ore della mattinata di giovedì 25/06.

Nella serata di mercoledì 24 giugno, verranno effettuati importanti e urgenti lavori di riparazione sulla condotta adduttrice proveniente da Sardellane, a servizio dei Comuni di Latina, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo, Sezze e Terracina. I tecnici interverranno su tre diversi cantieri e lavoreranno su oltre 10km di condotta per eliminare le perdite e garantire un più efficiente servizio a tutte le utenze servite. Si tratta di lavori particolarmente importanti e delicati in quanto la condotta oggetto della riparazione, è tra le principali del territorio e rifornisce oltre 120.000 cittadini della Pianura Pontina.

L'interruzione idrica inizierà a partire dalle ore 21:00 di mercoledì 24/06/2020 con il ripristino previsto nelle prime ore della mattinata di giovedì 25/06/2020.

Le zone interessate saranno:

Latina - intero Comune ad esclusione di Borgo Sabotino, Latina Scalo, Borgo Montello, Borgo S.Maria, Borgo Bainsizza, Borgo Podgora, Borgo Carso e Borgo Le Ferriere

Pontinia e Sabaudia - Interi comuni

San Felice Circeo - Zona bassa e Borgo Montenero

Terracina - Colle La Guardia 1 e 2

Sezze - Via Migliara 46 e Sezze Scalo

Per supportare le esigenze dei cittadini coinvolti, verranno messe a disposizione delle autobotti nelle seguenti zone:

Latina –Largo Cavalli (zona Q5) - Largo Celli nei pressi uffici AUSL

San Felice Circeo - Via Sabaudia, presso il piazzale commerciale, e Piazza Quattro Ottobre a Borgo Montenero

Pontinia - Piazza Kennedy

Saranno disponibili delle autobotti a disposizione esclusiva dell'Ospedale Santa Maria Goretti e delle autobotti per garantire il servizio alle utenze sensibili (ICOT e altre utenze)

Sarà cura di Acqualatina fornire tempestive informazioni in caso di imprevisti.