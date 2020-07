Entro il fine settimana dovrebbe essere riaperto il ponte del Garigliano. Una data precisa non c'è, ma l'Anas, attraverso la Direzione Affari Istituzionali, ha fatto sapere che «i lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione dei tiranti del ponte "Garigliano", in località Minturno, sulla statale 7 "Appia", termineranno, come da programma, mercoledì 8 luglio, salvo imprevisti».

Una bella notizia data all'inizio della prima settimana del mese di luglio, che andrà a decongestionare il traffico sulla Variante Appia, che collega il sud pontino con il nord casertano. La riapertura del ponte è di vitale importanza in piena stagione estiva e la comunicazione dell'Anas è stata accolta con soddisfazione anche dagli operatori commerciali che attendono questa riapertura da oltre dieci mesi. C'è da verificare se il traffico sul ponte aurunco sarà riattivato già dal nove luglio prossimo, ma ormai giorno più giorno meno, l'importante è che il vecchio ponte tornerà ad essere percorribile. Come si ricorderà, il ponte fu chiuso il 29 agosto dell'anno scorso, dopo che un giovane, alla guida della sua auto, si schiantò contro uno dei tiranti del ponte. L'impatto provocò la rottura dello stesso tirante e il danneggiamento di un altro. Da allora, per motivi di sicurezza, l'Anas dispose la chiusura del vecchio ponte, deviando il traffico sulla Variante Appia e quindi sul ponte strallato.