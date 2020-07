Pesanti disagi si stanno vivendo al lido per la raccolta dei rifiuti tra gli stabilimenti balneari e i chioschi del lungomare di Latina.

Da settimane infatti l'azienda Abc non rispetta gli orari fissati: l'immondizia dovrebbe essere ritirata nelle prime ore del mattino, secondo il calendario settimanale stabilito a inizio stagione, ma troppo spesso i mezzi della nettezza urbana non passano nella fascia oraria stabilita e capita che i secchi restano a lungo sul marciapiede davanti alle strutture ricettive, o peggio si accumulano all'interno degli stabilimenti. Quando poi gli operatori balneari contattano l'azienda per reclamare, si sentono rispondere che non ci sono mezzi a sufficienza per garantire il servizio.

Stamattina è stata anche la Polizia Locale a sollecitare un intervento di Abc sul lido, dopo avere constatato, durante un'attività di controllo mirata nelle struttre ricettive, la presenza dei secchi ancora pieni di rifiuti.