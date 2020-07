Zona pub chiusa al traffico, le informazioni per i residenti sui contrassegni. Il Comune di Latina ha fatto sapere che sono disponibili presso il front office dell'Ufficio Mobilità del Comune di Latina i contrassegni per la fruizione dei parcheggi riservati ai residenti di via Neghelli, via Lago Ascianghi e via Cesare Battisti.



La viabilità della zona è infatti oggetto di un'ordinanza, la n. 163 del 23 giugno 2020, con la quale è stato istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli – eccetto autorizzati, mezzi di soccorso e forze dell'ordine – in via Lago Ascianghi, via Neghelli e via Cesare Battisti (nel tratto compreso tra Corso della Repubblica e Corso Matteotti) dalle ore 21.00 alle ore 01,30 dei giorni di venerdì, sabato e domenica fino al 3 agosto 2020. Lo stesso provvedimento ha inoltre istituito 30 stalli all'interno del parcheggio compreso tra via Neghelli e viale XXIV Maggio riservati ai residenti di via Neghelli, via Lago Ascianghi e via Cesare Battisti a partire dalle ore 20.00 sempre nei giorni di venerdì, sabato e domenica fino al 3 agosto 2020.



I residenti interessati, muniti di foglio di circolazione del proprio veicolo, possono dunque ritirare i contrassegni per la fruizione dei parcheggi presso il front office dell'Ufficio Mobilità di via Cervone n. 2 (stazione autolinee), tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.