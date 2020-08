Da lunedì 3 agosto 2020, il Centro di Raccolta di via Bassianese osserverà un nuovo orario di apertura al pubblico: gli utenti potranno conferire i rifiuti ingombranti dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00. A renderlo noto è Abc, che sottolinea come il nuovo orario di apertura resterà in vigore fino al 30 settembre 2020.

Il Centro di Raccolta di via Massaro, Latina Lido, è aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e inoltre, ogni sabato, dalle ore 8:00 alle ore 17:00, sono operative le Isole Ecologiche itineranti: oggi, primo agosto, appuntamento al Quartiere Nascosa (ex Q5), Largo A.Casella.

"E' importante ricordare - scrive Abc nella nota - che presso i Centri di Raccolta e le Isole Ecologiche Itineranti organizzate da ABC, gli utenti possono smaltire gratuitamente i rifiuti ingombranti, sfalci, abiti usati e ritirare le buste per la raccolta differenziata. E' possibile usufruire dei servizi solo se provvisti del documento d'identità o di relativa delega dell'intestatario dell'utenza (con fotocopia del documento) e della bolletta TARI. In ottemperanza alle disposizioni di legge per il contenimento della diffusione del Covid-19, i cittadini che intendono utilizzare il servizio sono invitati a rispettare le misure di sicurezza sanitaria che prevedono il mantenimento della distanza di sicurezza, l'uso della mascherina e di evitare assembramenti".