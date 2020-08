I contributi a disposizione sono stati destinati al Comune di Sabaudia ai sensi dell'art. 105 del Decreto Legge n.34 del 19.5.2020 e sono finalizzati esclusivamente al finanziamento di iniziative volte a introdurre interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi di Agosto e Settembre 2020.

Al seguente link è possibile consultare l'avviso pubblico, la determina di Settore XII e reperire tutta la modulistica necessaria: https://bit.ly/3fV1jLs. Per informazioni è possibile contattare il Segretariato Sociale ai numeri 353.3145709 e 353.3145516 o inviare una mail a sanitaistruzione@comune.sabaudia.latina.it.

Si può presentare la domanda, utilizzando apposito modulo, entro e non oltre il 22 agosto 2020 tramite mail sanitaistruzione@comune.sabaudia.latina.it o all'indirizzo Pec comunesabaudia@legalmail.it. A corredo della richiesta è necessario indicare le attività previste, i costi preventivati, le tariffe a carico delle famiglie e le misure di prevenzione che saranno adottate per evitare il contagio da Covid-19.

È stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Sabaudia un avviso, rivolto ad Enti Pubblici e privati, per la distribuzione di contributi finalizzati alla realizzazione di centri estivi diurni o di progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali ed educative dei minori.

