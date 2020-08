"Si avvisano i cittadini che, a causa di un guasto sulla rete TIM che serve gli Uffici del Comune di Terracina, si è impossibilitati ad erogare la gran parte dei servizi, ivi compresi quelli demografici". Questo l'avviso diramato dall'ente municipale questa mattina, per avvisare i cittadini del guasto e dunque delle difficoltà a erogare i servizi al pubblico.

"I tecnici TIM sono al lavoro per risolvere il problema. Non appena verrà ripristinato il servizio, sarà nostra cura darne tempestiva comunicazione. Ci scusiamo per il disagio, indipendente dalle nostre volontà", conclude la nota.