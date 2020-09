Tassa di soggiorno, cambia il regolamento a Formia. In base a quanto affermato oggi nel corso di una conferenza stampa, il Regolamento è stato modificato per recepire tutte le nuove indicazioni previste nel decreto legge Rilancio 34 del 19 maggio 2020 convertito in legge n.77 del 17 luglio 2020.

Cosa cambia? Ad esempio, per quanto riguarda le modifiche che riguardano il gestore della struttura ricettiva viene stabilito che il gestore diventa responsabile del pagamento dell'imposta, gode del diritto di rivalsa sul soggetto passivo turista/ospite è obbligato alla presentazione della dichiarazione annua esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, deve rispettare gli altri adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento ed è soggetto all'applicazione delle sanzioni amministrative per omessa dichiarazione.

Inoltre il regolamento è stato modificato prendendo in considerazione anche le indicazioni regionali che prevedono altre tipologie ricettive: rifugi montani, country house, pernottamenti sulle barche da diporto, case del camminatore e simili.

Il Comune di Formia, si è dotato di un sistema che permetterà al gestore di registrarsi sul portale web ufficiale e di ricevere un codice identificativo attraverso il quale potrà effettuare tutte le attività di dichiarazione e versamento in modo facile e veloce.