"L'ufficio scuola su indicazione dell' Amministrazione Comunale, ha raggiunto un punto di incontro con i Dirigenti Scolastici degli Istituti comprensivi "D.Alighieri", "V.Pollione", "P.Mattej" e la Ditta Dussmmann Service; l'accordo, permetterà di garantire il servizio di refezione rispettando tutte le prescrizioni dell'Asl sul confezionamento e sulla consegna dei pasti. Il ritorno a scuola con il servizio mensa rappresenta un altro segnale di attenzione verso i ragazzi per un ritorno alla normalità".

"Il servizio di refezione scolastica sarà garantito anche quest'anno. In queste ore i genitori degli alunni che hanno provveduto ad effettuare l'iscrizione al servizio mensa stanno ricevendo un messaggio che comunica l'inizio del servizio da lunedì 12 ottobre". A renderlo noto, tramite una comunicazione per rassicurare le famiglie, è il sindaco di Formia, Paola Villa.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli