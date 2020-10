Con le prime piogge sono già state riscontrate delle criticità sul territorio comunale. La protezione civile, gruppo Anc è intervenuta ad esempio in via Atleti Azzurri d'Italia per l'allagamento in un campo quindi ora più che mai occorre pianificare interventi sul territorio per evitare fenomeni come esondazioni e allagamenti.

A dare notizia di alcuni lavori presso i corsi d'acqua interni è il sindaco Giada Gervasi attraverso i social. "Da lunedì 5 ottobre – fa sapere il sindaco - il Consorzio di Bonifica avvierà gli interventi di manutenzione al fine di ottenere una migliore portata dei canali e di mitigare il rischio idraulico. Le opere interesseranno: Longarina, Acquabianca e affluente sinistro, Gianfilippo, Giuncare, Piscina Carceri e affluenti, Migliara 56" A riguardo alcuni residenti hanno chiesto interventi anche in via Diversivo Nocchia una zona dove gli allagamenti sono frequenti soprattutto nella parte più bassa, una strada in cui, negli anni passati il problema dei rifiuti scaricati abusivamente all'interno del corso d'acqua ha peggiorato la situazione. Ora si procederà comunque con i primi interventi.