"E' arrivato il momento che il Comune di Latina, e nello specifico chi, come il sindaco pro tempore Damiano Coletta, agisca per rendere il trasporto pubblico locale un servizio degno di essere definito tale". A metterlo nero su bianco è il consigliere comunale della Lega, Vincenzo Valletta.

"La rivoluzione, l'ennesima, che il nuovo gestore CSC doveva portare sul territorio è stata un flop come evidenziano i costanti reclami dei cittadini e, soprattutto, le condizioni indecorose in cui i lavoratori sono costretti ad operare. Emblematico il fatto che in un momento di crisi e di gravissima emergenza sanitaria come quella che stiamo affrontando la società si sia limitata ad abbassare le mani e ad ammettere che non aveva la flotta adeguata per garantire il pieno rispetto delle normative anti Covid. Il risultato è stato che le corse sono state tagliate, i mezzi ridotti al minimo storico e gli autisti ogni giorno combattono per la propria salute e sicurezza oltre che per quella dei cittadini. Esiste un capitolato, esiste un impegno e come tale va rispettato".

"Inerzia, incompetenza ed incapacità non possono continuare a gravare sui lavoratori e sulle loro famiglie. Il sindaco e l'assessore competente, Bellini, prendano carta e penna e mettano nero su bianco una richiesta di rispetto del capitolato da parte dellì'Azienda CSC, sull'utilizzo di tutte le risorse, di mezzi ed economiche, comprese quelle regionali per il contributo chilometrico, e il ripristino della flotta al completo. Il tutto, ovviamente, con l'attuazione dei protocolli a tutela degli autisti e di conseguenza dei cittadini che meritano di avere servizi al livello delle loro esigenze. Chi amministra, e Coletta nello specifico, se non agisce e con rapidità si renderà complice di un fallimento che, stando la pandemia in corso, mette a rischio i lavoratori che non possono convivere con bus stracolmi e tensioni quotidiane. Gli strumenti ci sono, sta all'amministrazione comunale farli rispettare senza mostrarsi prona a nessuno e nel rispetto di quanto stabilito da un bando preciso e dettagliato".