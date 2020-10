La Giunta di Aprilia ha approvato nella giornata di ieri una delibera che apre alla possibilità di servizi di noleggio per monopattini a propulsione prevalentemente elettrica. L'atto approva anche le linee guida per l'autorizzazione di operatori specializzati, avviando una fase sperimentale di due anni e autorizzando il dirigente del V settore alla pubblicazione di un avviso per la manifestazione di interesse per lo svolgimento dei servizi di sharing.

"L'atto approvato ieri segue una delle finalità che l'Amministrazione si è data sin dall'avvio della consiliatura – commenta l'Assessora con delega ai trasporti Luana Caporaso – ovvero sviluppare un sistema di micro mobilità dolce e sostenibile da un punto di vista ambientale. La mobilità dolce (attraverso monopattini, ma anche attraverso le bicilette) si può integrare facilmente con quella tradizionale, senza rappresentare un pericolo o sottrarre fondi impiegati ad esempio per la manutenzione delle strade. Incrementare la mobilità dolce significa anche scommettere su una ripartenza attenta al benessere delle persone e dell'ambiente".

Secondo quanto contenuto nelle linee guida approvate, gli operatori privati che vorranno offrire il servizio di noleggio di monopattini elettrici dovranno essere espressamente autorizzati dal Comune, garantendo da un minimo di 50 ad un massimo di 100 mezzi. La flotta dovrà rispettare tutti i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente e potrà essere utilizzata solo all'interno di un'area della Città che il Comune individuerà con l'avviso pubblico. Gli operatori dovranno garantire anche un servizio di assistenza h24 e con cadenza semestrale dovranno effettuare un'indagine di soddisfazione del cliente, inviando ogni due mesi un report al Comune sull'andamento del servizio.

L'avvio del servizio di sharing ad Aprilia comporterà l'incremento graduale delle flotte di monopattini fino ad un massimo di 200 dispositivi su tutto il territorio comunale. I monopattini potranno stazionare negli spazi dedicati a motocicli e ciclomotori, oppure in aree dedicate definite di concerto con il Comune di Aprilia.