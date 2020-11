L'evento si svolgerà online e per partecipare è necessario iscriversi a questo link: ( CLICCA QUI )

Per saperne di più, il Comune ha organizzato un seminario gratuito, accreditato dagli ordini professionali della Provincia di Latina, che si terrà mercoledì 4 novembre 2020, alle 10.30.

L'attivazione dello sportello telematico permetterà al Comune di Latina di raggiungere rapidamente importanti risultati, in termini di semplificazione dell'interazione tra cittadini, professionisti, imprese e pubblica amministrazione, riduzione dei tempi di attesa, snellimento delle modalità operative interne agli uffici, eliminazione dei documenti cartacei.

La pratica presentata online attraverso lo sportello telematico è completamente sostitutiva di quella in formato cartaceo. I professionisti potranno così presentare qualunque pratica in modalità digitale ed essere costantemente aggiornati sul suo iter.

Lo sportello telematico consentirà di compilare in modo guidato qualunque istanza online, completare la procedura direttamente via web, conoscere tutte le informazioni sulla propria pratica e i termini di conclusione del procedimento.

