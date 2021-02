È attiva la procedura telematica per richiedere l'abbonamento per i parcheggi a pagamento sul territorio comunale di Sabaudia, che entreranno ufficialmente in vigore dal prossimo 1 aprile fino al 30 settembre 2021.

Per ottenere il tagliando per la sosta occorre semplicemente inviare una mail all'indirizzo sabaudia@sispark.it o alla Pec sis.sabaudia@pec.it allegando la documentazione debitamente compilata e il bollettino che attesti l'avvenuto versamento. I moduli sono scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Sabaudia - Sezione per i Cittadini/ Parcheggi a pagamento 2021.

La ditta S.I.S. (Segnaletica Industriale Stradale) – gestore del servizio per conto del Comune – si occuperà poi di trasmettere formale comunicazione (mail e Pec) con la quale avvertirà il cittadino dell'avvenuta predisposizione dell'abbonamento e le modalità per il ritiro del tagliando presso gli uffici siti in Via Carlo Alberto 95 (Centro Saudia).

Nel rispetto delle misure di contrasto e contenimento dei contagi da Covid-19 è preferibile procedere con la richiesta online dell'abbonamento, ma per chi fosse realmente impossibilitato resta la possibilità di recarsi presso gli sportelli, che saranno aperti dal 1 marzo 2021 dalle ore 8.00 alle ore 12.30, dal lunedì al sabato.

Si precisa, altresì, che è obbligatorio esporre il tagliando relativo all'abbonamento all'interno della vettura in maniera visibile.

Anche per il 2021 la Giunta comunale ha deliberato di mantenere invariate rispetto agli anni precedenti le tariffe sia per gli abbonamenti che per i ticket.