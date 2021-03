Cinquanta titolari di bar, ristoranti, pizzerie, pub, gelaterie e pasticcerie di Aprilia si associano con lo scopo di valorizzare e dare maggiore visibilità ad uno dei settori divenuti ormai determinanti per il volano economico della città. Per questo è stata costituita l'associazione Ristoratori Aprilia, un esempio unico nel territorio che si pone l'obiettivo di aumentare la vivibilità cittadina grazie a un'offerta sempre più qualificata ed affinata, fatta di professionalità e competenze, una realtà in grado di essere presente ed esprimere pareri in ogni situazione eventistica di Aprilia. Presidente dall'associazione è stata eletta all'unanimità Lorenza Gazzi, vice presidente Marco Telesca e tesoriere Valerio Favero. «Siamo nati sul principio dell'inclusività, rappresentiamo un comparto molto ampio includendo tutte le categorie del settore. L'intento - commenta Lorenza Gazzi - è di resistere in questo momento così drammatico, ma anche di coesistere in un prossimo futuro. Innanzitutto, tutelando le attività ristorative del nostro territorio, dar voce alle esigenze ormai comuni a tutti, ma lavorando anche sul lungo termine con l'obiettivo di creare una voce unica. La gran parte dei nostri progetti sono proprio a sostegno di tutto il settore con una molteplicità di progetti». E il manifesto dell'associazione è chiaro. «Vogliamo ridare la giusta importanza ad un popolo di imprenditori, di eccellenze, che vanta di avere la nostra città, è l'esigenza primaria che l'associazione si propone, con la consapevolezza, ovviamente che mai quanto in questo periodo, l'unica salvezza dei singoli operatori, si può trovare proprio nell'aggregazione, in una realtà che ormai si è attestata ad essere un vero e proprio punto di riferimento del territorio».

All'associazione hanno già aderito: Ristorante " Da Elena", MarienPlatz, Weisse Pub, Comodo, Trentasei, Bar Trattoria Carano Garibaldi, Enosteria, Tonka – Divino, Sheeba, Cafè Vintage, Il Gallo d'Oro, Manà, I Giardini del David, La Rosa dei venti, Pinseria " Da Fratè", Il Focarile , Al solito posto, Rossini Caffè, Il pacchero solitario. Barnaba, Alex Bar, Jarm's, Casa Fusco, Bar Davi, La Sartoria, Al Vecchio Gattone , Casale del vento, Oro Bistrò. Toast Amore, Pizzeria Isole, Civico 39, La Piana dell'Erika, Il Pidocchietto, pasticceria Bon Bon, Fabiani Caffè , Pinder's House, Caos Caffeè e Rosso Antico.