Con il ritorno del Lazio in zona arancione riapre al pubblico l'Ecocentro comunale. La Progetto Ambiente comunica infatti che la struttura di via Portogallo sarà aperta dalla giornata di oggi fino a venerdì 2 aprile dalle ore 08.30 alle ore 16.00 con orario continuato per permettere i conferimenti alla cittadinanza. La struttura sarà invece nuovamente chiusa all'utenza nei giorni di sabato 3 domenica 4 e lunedì 5 Aprile (Pasqua e Pasquetta) a causa del ritorno della regione Lazio in zona rossa.

L'Ecocentro riaprirà quindi con gli orari consueti, salvo diverse disposizioni legate a possibili restrizioni anti-Coronavirus, da martedì 6 aprile. L'apertura domenicale per il mese di aprile è prevista per il giorno 11. Parallelamente inoltre riprenderà il servizio riguardante gli sfalci di prossimità. A partire da domani martedì 30 marzo e fino venerdì 2 aprile un automezzo della Progetto Ambiente stazionerà ogni giorno in tre diversi punti del territorio, dalle ore 09.00 alle 14.30 rimanendo a disposizione dell'utenza.

L'Ecocentro di quartiere riprenderà, sempre se sarà possibile, con l'appuntamento di sabato 10 aprile in programma, dalle ore 08.00 alle 14:00 presso il parcheggio Turbogas in via La Cogna (Campo di Carne). Infine la società di igiene urbana controllata dall'amministrazione comunica che, sempre a partire da oggi, riprenderà il servizio della raccolta domiciliare degli ingombranti su prenotazione.