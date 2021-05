Csc Mobilità festeggia i 1.000 giorni di attività a Latina, e lo fa inaugurando il nuovo servizio Biglietto Facile. "Una soluzione innovativa per i numerosi utenti che da oggi potranno acquistare biglietti e abbonamenti in maniera molto più semplice e veloce - si legge nella nota del gestore - Sicurezza e praticità, queste le parole d'ordine del nuovo servizio pensato anche per i tanti studenti che ogni giorno usano i mezzi pubblici".

"Ancora un altro passo avanti per CSC Mobilità che sta lavorando per creare una mobilità diversa e moderna così da fare riscoprire ai cittadini la comodità di viaggiare sui mezzi pubblici e offrire loro un servizio sempre più efficace ed efficiente - prosegue la nota - Le limitazioni causate dalla pandemia hanno avuto un impatto fortemente negativo anche sulla gestione economica degli operatori di trasporto pubblico locale. Al tempo stesso gli autobus hanno continuato a circolare e, in molti casi, il servizio è stato anche incrementato per garantire il servizio sicuro a coloro che quotidianamente usano i mezzi pubblici per necessità. Per rendere il servizio ancora più accessibile, è stato sviluppato il progetto "Biglietto Facile" che include una serie di novità per facilitare l'acquisto di biglietti e abbonamenti".

Ed ecco come acquistare i biglietti:

SMS

Inviando un messaggio SMS al numero 4880807 scrivendo "Latina" nel testo si potrà acquistare un biglietto che vale 100 minuti dal momento della ricezione del messaggio di conferma. L'utente riceverà un biglietto digitale, già convalidato, con un QRCode che andrà esibito in caso di verifica a bordo. Il Biglietto SMS costa 1,40€ più il costo del SMS come da piano telefonico dellʼutente. Il servizio sarà operativo con gli operatori TIM, Vodafone e WINDTRE.

APP

Con l'App TABNET, disponibile su Apple Store e Google Play sarà possibile acquistare biglietti e abbonamenti utilizzando la carta di credito o tramite un borsellino che potrà essere ricaricato anche in contanti senza costi di commissione presso le Tabaccherie PUNTOLIS che espongono l'adesivo CSC Mobilità. Una volta a bordo, l'utente dovrà attivare il biglietto inquadrando con la APP il QRCode che troverà vicino all'obliteratrice. In caso di controllo basterà esibire la ricevuta direttamente dalla APP. Per gli abbonamenti acquistati tramite APP, in caso di controllo a bordo basterà esibire la Tessera Sanitaria con il codice fiscale abbinato all'abbonamento.

SITO WEB

Grazie al nuovo sistema di bigliettazione, sarà possibile acquistare gli abbonamenti direttamente da casa, andando su www.cscmobilita.com, registrando il proprio profilo e procedendo all'acquisto senza doversi recare fisicamente presso un punto vendita. I genitori potranno registrare all'interno del loro profilo anche quello dei figli, acquistando per loro l'abbonamento annuale, mensile o ridotto. Innovativo e facilmente consultabile, il nuovo sito web www.cscmobilita.com ospita il Trip Planner, il nuovo modo per potere calcolare il proprio percorso con l'indicazione delle linee, delle fermate e delle rivendite di biglietti più vicine. Nella sezione Strumenti del sito si può inserire la propria posizione e, automaticamente, si potranno avere tutte le informazioni utili per potere viaggiare.

"Nei primi 1000 giorni di servizio, su tutti i bus in circolazione sono state istallate tecnologie che migliorano il servizio e la vita dei passeggeri: telecamere di sorveglianza, conta passeggeri, nuove obliteratrici - prosegue la nota - Ogni autobus, infine, è provvisto di un sistema tecnologico con la certificazione del chilometraggio in tempo reale. Sono, inoltre, state istallate 8 paline intelligenti con visualizzazione in tempo reale delle info sulle corse e due emettitrici automatiche di biglietti. Ad oggi CSC Mobilità, se si considera l'attuale servizio scolastico, gestisce un totale di 50 linee che, dopo un lungo lavoro di confronto svolto con l'Assessorato e Servizio Mobilità e Trasporti del Comune di Latina e i rappresentanti sindacali, è stato rimodulato per affrontare la complessa fase scattata con l'inizio della pandemia. Attualmente il servizio di trasporto pubblico a Latina è suddiviso in tre blocchi della rete: scolastico, stazione FS e Borghi, grazie ai quali si è riusciti a rendere più efficiente il sistema di frequenza dei mezzi garantendo, negli orari di maggior utilizzo, più corse per l'utenza".

"Il nuovo servizio "Biglietto Facile" – dichiara Giuseppe Ottone, Presidente e Amministratore Delegato di CSC Mobilità – è un'altra tappa del percorso che stiamo portando avanti su Latina a partire dal luglio 2018. Un trasporto pubblico efficiente si basa su mezzi nuovi e poco inquinanti, su un servizio puntuale e regolare e sull'attenzione all'utenza non solo in termini di comodità ma anche nell'agevolare il percorso di acquisto di biglietti e abbonamenti. CSC mobilità, con il supporto tecnico e finanziario dei propri azionisti, crede molto sul trasporto pubblico di Latina continuando ad investire costantemente. Con il nuovo sistema di vendita all'avanguardia, basato su esperienze internazionali fortemente innovative, siamo sicuri che sarà "facile" per tutti acquistare il titolo di viaggio e poter viaggiare comodi e sicuri. Con questa campagna vogliamo inoltre sensibilizzare gli utenti sul fatto che fare il biglietto è un gesto civile che permette la sussistenza di un servizio fondamentale come il trasporto pubblico, un servizio che garantisce a centinaia di migliaia di studenti e lavoratori di recarsi ogni giorno a scuola o al lavoro."