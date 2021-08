La professoressa Marilena Ferraro, docente di Lettere presso l'istituto Comprensivo Antonio Gramsci è tra i primi quattro docenti in Italia ad aver ottenuto i certificati da Google come Coach, dopo quelli ricevuti lo scorso anno di Google Certified Trainer e Ambasciatore di diverse applicazioni digitali per la didattica e co-leader di GEG Italia, il gruppo di educatori Google italiano. Un risultato importante non solo per lei e per l'istituto comprensivo ma per l'intera città.

«Sono emozionata - commenta la prof.ssa Marilena Ferraro - quest'ulteriore traguardo nel mondo Google mi riempie d'orgoglio, è un mondo fantastico per noi docenti e per gli studenti di ogni ordine e grado e poter essere un punto di riferimento e un aiuto per tanti colleghi e alunni è la soddisfazione più grande. La scuola italiana sta cambiando per venire sempre più incontro alle esigenze di apprendimento degli alunni, il digitale è entrato a pieno titolo nella didattica quotidiana ma i docenti non vanno lasciati soli, devono essere supportati, consigliati e aiutati per far si che abbiano un impatto positivo e significativo sugli studenti».