Sviluppato su di un'area di circa 500mq, il nuovo punto vendita sorge in via Pier Luigi Nervi 230, nel contesto del centro commerciale Latina Fiori, e interpreta in modo completo i bisogni di spesa del cliente medio, focalizzandosi sulla qualità del fresco quotidiano e dei reparti serviti.

In questi ambienti, particolarmente curati nel dettaglio, Decò sviluppa la sua tipica vocazione alla valorizzazione delle bontà locali e tradizionali.

Fiori all'occhiello il panificio, che sforna pane caldo e fragrante tutto il giorno, unitamente a pizze in pala e sfizioserie tipiche; notevole l'enoteca, che si focalizza sul meglio dei vini del Centro Italia.

A completare, ortofrutta, gastronomia, salumeria, congelato sfuso.





Le marche Decò e Gastronauta

Decò porta nei suoi punti vendita oltre 700 referenze di prodotti a marchio proprio, caratterizzate da una politica di prezzo basso tutti i giorni, che supera la logica delle scillazioni di prezzo e garantisce la sicurezza di un risparmio quotidiano. Il cliente potrà anche scoprire le nicchie gastronomiche di Gastronauta, neonata linea premium dedicata ai clienti che amano ricercare i gusti della tradizione e scoprire sapori territoriali e

autentici.





Le iniziative per i clienti

Oltre a un ampio programma fedeltà, che permetterà ai clienti sottoscrittori della carta Essere Decò di

accumulare punti e vantaggi a ogni euro speso, il supermercato Decò di Latina dedica la giornata del mercoledì ai suoi clienti, realizzando uno sconto del 10% sul totale della spesa.