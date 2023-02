Un centro di stampa massiva e imbustamento a impatto zero, capace di ridurre in maniera significativa le emissioni in atmosfera grazie al più grande impianto fotovoltaico del Lazio di Poste Italiane. E' questa la fotografia dello stabilimento Postel di Pomezia, uno dei "gioielli" del gruppo sotto il profilo della produttività e dell'efficienza energetica, uno dei tanti interventi che consentiranno all'azienda di raggiungere entro il 2030 l'obiettivo di "zero emissioni nette di anidride carbonica".Tutto ciò grazie ai 1170 pannelli monocristallino installati sul tetto del centro in via Campobello per un totale di 1.900 mq, una superficie equivalente a sette campi da tennis che ne fanno l'impianto più grande della Regione, con una potenza di circa 400 KWp e una produzione media annuale di circa 490.000 KWh. Numeri che permettono al centro un risparmio considerevole di immissioni di anidride carbonica nell'ambiente. «Il risparmio in termini di CO2 - spiega Nicolò Vaccaro, responsabile immobiliare Postel - è di 260 tonnellate, pari all'emissione annua media di quasi 87 famiglie». Nello stabilimento vengono gestiti i processi produttivi di stampa massiva e di imbustamento per i più importanti gruppi industriali e la pubblicazione amministrazione. Il sito presente a Pomezia vanta 180 dipendenti, impiegando materie prime a ridotto impatto ambientale, tecniche di stampa e inchiostri eco-sostenibili e utilizzo di carta certificata e buste biodegradibili. «Abbiamo in dotazione 12 macchine imbustatrici e 8 linee di stampa, sia in bianco e nero che in full color. La velocità di stampa - spiega il responsabile dello stabilimento, Alessandro Fanasca - raggiunge i 128 metri al minuto. E nel 2022 abbiamo prodotto 220 milioni di invii, l'equivalente di 660 milioni di fogli di carta».

All'ingresso dello stabilimento di Pomezia c'è inoltre un cimelio d'epoca comparso anche in un famoso film: una vecchia stampante Heidelberg, quella utilizzata da Totò e Peppino nel film "La banda degli onesti". Un cimelio che unisce simbolicamente passato, presente e futuro.