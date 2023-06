Sicurezza sui mezzi di lavoro, carichi di lavoro eccessivi del servizio Porta a porta e non solo. La sigla sindacale Ugl ha presentato una richiesta di incontro con l'Amministrazione Comunale e i vertici di Cisterna Ambiente per discutere questioni importanti riguardanti le maestranze. In particolare, i rappresentanti del sindacato desiderano confrontarsi sulla sicurezza dei lavoratori, sullo stato attuale della flotta di mezzi in dotazione agli operai, sui carichi di lavoro eccessivi del servizio Porta a porta, sulle ore di straordinario, sull'organico attuale, sulla situazione attuale e futura dei dipendenti di livello J e sulla gestione operativa attuale.

Un tavolo tecnico potrebbe rappresentare un'opportunità per discutere queste questioni e trovare soluzioni condivise per migliorare la situazione delle maestranze e garantire un ambiente di lavoro sicuro e sostenibile. Già la scorsa settimana nella sede della multi servizi c'è stato un incontro tra i vertici dell'azienda e le sigle sindacali ma l'Ugl non è potuta essere presente in quanto non firmataria del contratto nazionale; contando però un elevato numero di iscritti tra i dipendenti della Cisterna Ambiente ha richiesto un incontro (protocollato nelle scorse giornate), cercando anche il coinvolgimento dell'Amministrazione comunale.