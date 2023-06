Un guasto alla linea elettrica presso la stazione ferroviaria di Roma sta provocando da alcune ore, forti ritardi su varie tratte. "La circolazione è fortemente rallentata, in corso l'intervento dei tecnici.

"Maggiori tempi di percorrenza fino a 90 minuti o limitazioni di percorso e cancellazioni per i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali delle relazioni: Roma - Napoli via Cassino e via Formia; Roma - Nettuno; Roma - Pisa; Roma - Frascati, Albano e Velletri; Roma - Fiumicino Aeroporto". Questa la comunicazione sul sito di Trenitalia in cui sono indicati anche i ritardi per le corse dirette nelle varie regioni d'Italia compresi Treni Alta Velocità e Intercity.

Treni fermi anche a Campoleone come segnalato da un lettore attraverso la App di Latina Oggi, i pendolari restano in attesa per i ritardo dopo la cancellazione di alcuni treni diretti a Roma. Una situazione insostenibile considerando anche le temperature.