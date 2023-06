Ancora poche ore e poi sarà possibile effettuare l'iscrizione al servizio mensa e trasporto scolastico annualità 2023/2024. Con una nota diramata nel pomeriggio di martedì 27 giugno il Comune di Cisterna informa la cittadinanza dei tempi e delle modalità per accedere ai servizi che potranno essere fatti esclusivamente sul portale on-line del Comune di Cisterna di Latina.

Sarà obbligatorio essere in possesso delle credenziali SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale, chi ne fosse sprovvisto è invitato ad attivare lo SPID quanto prima seguendo le indicazioni fornite dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) e consultabili al link: https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/come-attivare-spid/

Una volta collegati sul sito web del Comune di Cisterna di Latina, basterà cliccare sul banner Mensa e Trasporto scolastico e poi cliccare su "Scuola, nido e servizi a domanda individuale". Nei casi di rinnovo e nuove iscrizioni si dovrà cliccare su "Nuova richiesta", scegliere il servizio e riempire tutti i campi obbligatori. Dopo l'accettazione dell'informativa sulla privacy, il programma genererà la "domanda di iscrizione" che verrà automaticamente inviata al Servizio competente per il controllo della regolarità dei dati inseriti e l'accoglimento o rigetto della stessa.

Per quanto riguarda il servizio di trasporto scolastico, le linee-percorsi sono indicate con le diverse vie di transito dello scuolabus e della relativa scuola di riferimento. Al momento dell'iscrizione occorre effettuare la scelta della linea cui si vuole accedere. Le linee sono predeterminate; solo i percorsi potranno subire variazioni sulla base delle residenze dei singoli alunni e di eventuali, e motivate, esigenze da segnalare per iscritto tramite una pec a welfare@comune.cisterna.latina.it o con consegna a mano al protocollo dell'Ente.

Il sistema prevede la possibilità di effettuare il pagamento attraverso PagoPA.

Non saranno accolte le iscrizioni degli utenti non in regola con i pagamenti dei precedenti anni scolastici; il mancato pagamento delle tariffe comporterà l'interruzione del servizio e l'attivazione della riscossione coattiva secondo le modalità previste per legge.

Per tutte le altre informazioni, comprese le tariffe in base all'ISEE o per i non residenti, è possibile consultare il sito internet comunale dove sono presenti anche un vademecum per le operazioni di iscrizione on-line e un elenco delle linee-percorsi. Ulteriori informazioni possono essere richieste all'Ufficio Pubblica Istruzione dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle 17.00 – o tramite mail all'indirizzo scuola@comune.cisterna.latina.it