"In questi giorni sto conoscendo moltissime realtà del nostro territorio e sono colpito dalla grande professionalità e umanità con cui tante persone condividono la propria vita con quella degli altri".

Sono queste le parole dell'assessore del Comune di Latina Michele Nasso, con delega alle Politiche sociali, all'indomani di un'iniziativa del centro diurno "Le Tamerici", struttura ricreativa socio-educativa per persone adulte con disabilità.

"Ieri, ho provato forti emozioni – ha raccontato l'assessore – Abbiamo assistito ad uno spettacolo teatrale a cui gli utenti del centro diurno hanno lavorato per un anno, seguiti dagli operatori della cooperativa Osa. Ne è seguita una festa bellissima, aperta alle famiglie".

L'evento organizzato si è svolto presso il Numa Padel, in strada Sabotino, dove la cooperativa Osa ha preso in affitto alcuni locali, a proprie spese, per continuare ad assicurare il servizio anche dopo la chiusura, circa tre anni fa, del centro "Le Tamerici" di via Casilina, per lavori di manutenzione e messa in sicurezza. Cosa che è avvenuta anche per gli altri tre centri diurni che gestisce a Latina: tutti chiusi per le necessarie opere. I lavori ad oggi risultano ultimati e si è nella fase dei sopralluoghi conclusivi.

L'assessore Nasso ha assicurato agli operatori della Osa, e soprattutto alle famiglie di adulti e minori che frequentano i centri diurni, che a breve le quattro strutture ristrutturate saranno riaperte: "Quest'anno nessuno andrà in ferie – ha detto –: il 13 luglio saranno inaugurate le riaperture del centro ricreativo socio-educativo per persone adulte con disabilità, sito in via Mugilla, intitolato a Salvatore Minenna, e il diurno socio-educativo per minori di via Legnano. A seguire saranno riaperti, prima di Ferragosto, il centro Le Tamerici e il centro Casal delle Palme, sempre ricreativo socio-educativo per persone adulte con disabilità, che si trova sull'Appia".