Il Lazio dimostra con i fatti la capacità progettuale raggiunta. Insieme all'esempio pontino anche le strutture di Roma e dell'Etruria Meridionale hanno ottenuto finanziamenti e sono divenuti soggetti attuatori degli Enti pubblici come Regione Lazio e Città Metropolitana di Roma.

"Mediante un video abbiamo voluto riassumere il percorso di questa nostra progettualità – ha commentato Lino Conti, Presidente del Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest – e siamo orgogliosi e soddisfatti di essere riusciti ad ottenere questo finanziamento grazie al quale potremmo dare una risposta anche alla siccità. Il progetto – ha aggiunto il Presidente Conti – prevede la realizzazione di una traversa sul fiume Ufente, un impianto di sollevamento sul fiume Selcella, una tubazione sotterranea di collegamento e una stazione di restituzione sul Canale Lina Pio VI. Questi interventi consentiranno l'aumento della portata idrica dei canali irrigui interessati di circa 900.000 mc, 7.000.000 di mc considerando la portata annuale. L'opera servirà con una migliore e puntuale irrigazione oltre 11.300 ettari coltivati. L'adattamento e la resilienza ai cambiamenti climatici – ha concluso Conti – passano dalle opere e i progetti come quelli oggi presentati."

Nello specifico il progetto presentato riguarda il Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest di Latina, finanziato grazie al MASAF (Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste), per un importo pari ad Euro 909.315,53.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli