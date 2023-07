"La mozione sulla questione della annunciata (sulla stampa) vendita della totalità delle quote di Idrolatina a Italgas, che ho presentato a mia prima firma e condivisa e firmata da tutte le forze di opposizione, in programma come ultimo punto all'ordine del giorno del Consiglio fiume di ieri, è stata rimandata dalla maggioranza, che all'unanimità ne ha votato il rinvio al prossimo Consiglio Comunale. Ovviamente per ragioni numeriche a nulla è valso il voto contrario di tutte le forze di minoranza". A dichiararlo è il consigliere del Movimento 5 Stelle Maria Ciolfi che continua "Ho spiegato ad una maggioranza, purtroppo sorda, l'importanza di discutere la mozione ieri, poiché il punto sostanziale della mozione è chiedere al Sindaco, quale rappresentante del socio pubblico Comune di Latina in Acqualatina e membro della conferenza dei Sindaci e Presidenti dell'EGATO4, di mettere in atto tutte le azioni politiche e di controllo necessarie a verificare che, se avviata la vendita delle quote private, la procedura stia avvenendo nel rispetto delle norme sia della legge vigente sia in osservanza della convenzione e delle norme statutarie. Spiace prendere atto che un tema così importante, come la gestione dell'acqua pubblica, che rappresenta una criticità enorme per il nostro territorio, non rappresenti una priorità per la maggioranza di governo a Latina, tanto da rimandare la discussione del punto per l'ora tarda e la stanchezza: in politica le questioni importanti si discutono ad oltranza e senza orari, per questo siamo stati eletti a rappresentare i nostri concittadini. C'era già stato un tentativo nell'ultima capigruppo di far slittare la programmazione della mozione al prossimo Consiglio, perché ritenuta troppo complessa con necessità di più tempo per studiarla, ma su mia insistenza, data l'urgenza di discutere il tema era stata inserita".



"Tuttavia, ancor prima che potessi prendere la parola per presentarla il Consigliere Valletta ne ha chiesto il rinvio e qualche altro collega consigliere dai banchi della maggioranza ha prontamente aggiunto che in ogni caso si sarebbero alzati e andati via, ma a queste scene siamo oramai abituati. A nulla è valso il mio tentativo di chiedere al Presidente Tiero di poterla almeno esporre per sommi capi e poi rinviarne la discussione, così da dare gli input necessari e far cogliere gli elementi più significativi, dato appunto la complessità del contenuto e soprattutto l'urgenza dettata dal fatto che la conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell' EGATO4 potrebbe essere convocata a giorni ed è proprio in quella sede che la Sindaca dovrebbe tradurre gli impegni richiesti nella mozione in atti politici concreti a vantaggio della nostra comunità.

Prendo atto e spero che questo rinvio non nasconda una mancata volontà di condividere e discutere l'argomento facendolo slittare ad un momento in cui non ci sarà più tempo per attivarsi. Ma in tal caso sarà la sola maggioranza a prendersene la piena responsabilità. Auspico altresì che il Presidente Tiero vorrà prendere in considerazione la mia proposta che porterò alla prossima capigruppo di inserire la mozione come primo punto all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale, per evitare che venga nuovamente rimandata , per l'ora tarda o la stanchezza o chissà quale altra motivazione".