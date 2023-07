Il Centro Polivalente del quartiere San Valentino torna di nuovo a ricoprire un ruolo centrale nell'offerta di servizi alla città. «Dopo la stasi degli ultimi anni – commenta l'assessore ai Servizi Sociali, Carlo Carletti – il Centro Polivalente riapre le porte partendo proprio da un servizio essenziale per le famiglie: il "Centro Estivo Polivalente Cisterna 2023", un campus che offrirà attività ludico-ricreative, fondamentali per permettere a bambini e ragazzi di trascorrere parte delle proprie vacanze svolgendo attività stimolanti in compagnia dei propri coetanei, sotto la guida di personale qualificato e capace di proporre a bambini e bambine un'esperienza ludica ed educativa centrata sui bisogni e gli interessi di ciascuno».

Le attività si svolgeranno dal 12 luglio all' 8 settembre 2023 (con sospensione estiva dal 7 al 18 agosto) in un orario compreso fra le ore 7.30 (entrata dalle 7.30 alle 9.00) e le ore 14.00 (uscita previa consumazione di pranzo al sacco).

Destinatari delle attività saranno bambini/e e ragazzi/e dai 4 anni compiuti ai 14 anni e l'iscrizione potrà essere effettuata dalle ore 8.00 del giorno 7 luglio 2023 alle ore 13.00 del 10 luglio 2023 presentando richiesta scritta come da Allegato1, preferibilmente per via telematica, all'indirizzo campoestivopolivalente2023@gmail.com.

Per coloro che lo desiderano, sarà possibile la consegna a mano della richiesta presso i locali del centro, sempre dal giorno 7 luglio, dalle ore 15.00 alle 17.00 dal lunedì al venerdì. Le domande eventualmente pervenute successivamente a tale data verranno prese in considerazione nei termini dei posti residui disponibili e sempre tenendo conti dei requisiti indicati.