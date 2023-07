Più sicurezza, più controllo, più vivibilità. Prende il via il progetto finalizzato al potenziamento dei servizi di Polizia Locale sul territorio, per far fronte alla domanda di maggiore sicurezza e vivibilità da parte dei cittadini, assicurando una presenza capillare sul territorio per far fronte alle esigenze di sicurezza urbana e stradale. Attraverso un'adesione su base volontaria, sulla base delle disposizioni del Comandante del Corpo, la dott.ssa Anna Maria De Filippis, verranno incrementati in modo particolare i servizi serali e notturni – fino alle 2 del mattino - degli Agenti, soprattutto durante il periodo estivo e a ridosso delle festività natalizie: è proprio in questi casi, infatti, che la Città vive momenti di maggiore afflusso turistico, con conseguente aumento di persone e veicoli.

«Grazie a questo progetto – ha dichiarato il Sindaco Cristian Leccese -, sarà possibile garantire una maggiore presenza di operatori della Polizia Locale sul territorio, attraverso il potenziamento dei servizi in materia di sicurezza e di controllo, soprattutto nelle ore serali e notturne, permettendo di incidere in modo più mirato su fenomeni di violazioni e comportamenti contrari alle regole. Come indicato tra i punti cardine del programma di mandato, vogliamo assicurare a residenti e turisti una migliore qualità della vita in ogni periodo dell'anno, rispondendo alle richieste di maggiore sicurezza e vivibilità, anche dal punto di vista del miglioramento della viabilità e della circolazione, sull'intero territorio di Gaeta, nei centri urbani come nelle zone periferiche».

«La maggiore presenza visibile della Polizia Locale – aggiunge l'Assessore alla Polizia Locale, Stefano Martone -, permetterà di attuare un controllo più accurato per la sicurezza delle manifestazioni, delle attività commerciali e nella movida notturna, puntando sulla sicurezza urbana e stradale. In questo modo, sarà possibile affrontare in maniera più efficace le criticità che emergono soprattutto nei periodi in cui la nostra Città registra un notevole aumento di presenze e di traffico veicolare».