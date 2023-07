È in corso una riprogrammazione dell'offerta di servizi regionali nel Lazio per una ridotta disponibilità di treni a causa di interventi di manutenzione straordinaria da svolgere su alcuni convogli.

"Tali interventi - fa sapere Trenitalia in una nota - si sono resi necessari a seguito di un consumo anomalo dei bordini delle ruote, le cui cause sono in corso di un accertamento congiunto da parte di Trenitalia e Rete Ferroviaria Italiana, quanto più rapido possibile, tale da attivare subito ogni necessario intervento.

Le due società del Gruppo Fs si sono comunque già attivate per mettere in atto alcuni accorgimenti tecnici utili a ridurre tale consumo.

L'inevitabile rimodulazione dell'offerta sarà tale da ridurre l'impatto sulla clientela e sarà funzionale ad assicurare una circolazione ferroviaria affidabile ed efficiente. Al fine di limitare gli impatti sui viaggiatori, Trenitalia ha disposto, per alcune tratte, il servizio sostitutivo con bus".