Oltre alle due sedi municipali, resteranno chiusi tutti gli edifici scolastici del territorio comunale, il nido comunale "Domenico D'Alessio" di via Giustiniano, la Biblioteca Comunale Manzù; le strutture gestite dall'Azienda Speciale Multiservizi Struttura semiresidenziale Giardino dei Sorrisi, servizio di assistenza domiciliare SAD, Servizio di assistenza specialistica agli alunni disabili SAPIS e il Centro Sada.

L'ordinanza sindacale 223 del 17/07/2023, a integrazione dell'ordinanza 220 del 14/07/2023- che disponeva già la chiusura delle sedi di Piazza Roma 1 e piazza del Bersaglieri – si è resa necessaria per evitare le conseguenze di natura igienico-sanitaria derivanti dell'interruzione idrica programmata da Acqualatina S.P.A. per la giornata di domani.

Il sindaco di Aprilia Lanfranco Principi ha disposto la chiusura di tutti gli edifici scolastici presenti sul territorio comunale- ad eccezione dei plessi scolastici situati nelle località di Campoleone e Campoverde- delle strutture socio sanitarie e di tutti gli uffici comunali per la giornata di Martedì 18 Luglio 2023.

