Arriva il decreto ingiuntivo che la sindaca Carla Amici credeva di aver schivato, dopo aver messo a posto i conti facendo intervenire nientemeno che i colleghi di studio, (secondo sua dichiarazione), per risolvere il nodo del DURC non in regola. I 170 mila euro che aleggiavano sui conti della Vola rivendicati da un importante azienda del settore farmaceutico e avevano tenuto con il fiato sospeso la neo Giunta si sono materializzati sotto forma di decreto ingiuntivo e ieri pomeriggio la sindaca avrebbe avuto modo di spiegare ai dipendenti della VOLA, 40 persone circa, che i conti dell'azienda speciale sono stati bloccati, queste le ragioni che avrebbero prodotto i rallentamenti dei pagamenti degli stipendi del mese di Giugno e Luglio fino al blocco, e per il futuro si vedrà.

Si preannuncia dunque un'estate di tormenti per i dipendenti dell'azienda speciale che forte delle sue 40 unità lavorative, gode di un contratto di servizio in via esclusiva con il Comune di Roccagorga di soli 40 mila euro mensili, per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, mentre detiene un contratto a costo zero per il Comune di Roccagorga per ciò che attiene la manutenzione. Inevitabile che i conti della Farmacia comunale da soli non possano bastare a ripianare le perdite dei servizi erogati dalla società a totale capitale pubblico che viaggia ormai da anni con in rosso fisso. Inoltre sembra che sul futuro della azienda pesino non poco anche le parole dell'ex commissario che, non ha tardato a sollecitare soluzioni drastiche, come la riduzione dei costi, quindi a partire dal personale, ad una riduzione delle unità lavorative, e forse chi oggi amministra dovrà riconsiderare l'intero impianto dell'azienda speciale creata proprio dalla attuale sindaco Carla Amici.

Un'azienda che tanti grattacapi ha dato a tutti gli amministratori che hanno cercato di porre rimedio al suo debito monstre che a gennaio si aggirava attorno al milione e mezzo di euro ed oggi, secondo quanto riferito dal commissario Bernardino Quattrociocchi sarebbero arrivati a 1 milione e 600 mila euro.