Condizionatori fuori uso al Pronto Soccorso e nel reparto operatorio dell'ospedale di Anzio, dove sono state sospese le operazioni chirurgiche meno importanti per alcuni giorni.

I sindacati hanno chiesto alla Asl di intervenire per il ripristino, la sistemazione e il cambio dei rifregeratori presso l'ospedale Riuniti, sollecitando un intervento alla direzione dell'azienda sanitaria e alla ditta incaricata per migliorare le condizioni del pronto soccorso e del blocco operatorio, dove gli impianti funzionano male o si bloccano. Entro lunedì si dovrebbe provvedere alla sistemazione.

La Cgil Funzione pubblica ha scritto sempre alla direzione Asl Roma 6 e anche al carcere di Velletri per sottolineare, inoltre, come nelle strutture ospedaliere e presso l'infermeria del carcere (dove lavorano circa 15 tra operatori, infermieri e medici) la situazione dell'afa e della calura stia toccando picchi notevoli.

Mentre come detto lunedì dovrebbe essere risolta la situazione dell'ospedale, per il carcere è più complicato per il rimpallo di competenze tra amministrazione penitenziaria e Asl (a cui sono legati gli operatori) per la gestione del problema.