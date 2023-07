Prosegue l'attività dell'amministrazione Comunale di Ardea, e in special modo dell'assessorato alle Politiche Ambientali, relativa alla tutela del territorio e alla lotta all'abbandono sconsiderato dei rifiuti. In particolare, grazie alla collaborazione tra l'Ufficio Ambiente, la Polizia Locale e le Guardie Ambientali, sono state verificate moltissime segnalazioni pervenute dai cittadini e dalla ditta che gestisce il servizio di igiene urbana ed è stato constatato che, in alcune strade del territorio, avviene sistematicamente il conferimento errato dei rifiuti, soprattutto in prossimità di alcuni condomini che sono risultati sprovvisti di mastelli o carrellati per la raccolta differenziata. «A seguito di questa attività - spiega il vice sindaco e Assessore all'Ambiente, Lucia Anna Estero - la Polizia Locale sta elevando svariate decine di verbali di inottemperanza all'ordinanza sindacale vigente in materia di conferimento rifiuti, con contestuale richiesta di pagamento della sanzione amministrativa prevista dalle normative in vigore. In più, le risultanze di tali controlli sono state inoltrate all'Ufficio Tributi e alla Municipia SpA per le verifiche sull'evasione della Tari. I controlli, ovviamente, continueranno, con l'obiettivo di innalzare le percentuali di raccolta differenziata che, in estate, risultano sempre più basse rispetto al periodo invernale».

Focus anche su alcuni Consorzi del litorale, perché, spiega il vice sindaco, «le Ecostazioni studiate per i villeggianti non devono essere viste come discariche. Devo dire che i presidenti dei Consorzi si stanno mostrando collaborativi per delle campagne informative rivolte ai proprietari delle seconde case, al fine di sensibilizzarli verso una corretta differenziazione dei rifiuti».