I controlli sul territorio per prevenire gli incendi hanno portato nelle scorse settimane gli agenti della Polizia Locale ad elevare 45 sanzioni amministrative nei confronti di cittadini che non hanno rispettato le normative in materia. «Attraverso una campagna porta a porta - spiegano l'assessore alla polizia locale Mario Di Pietro ed il comandante della polizia locale Sergio Ierace - abbiamo nei mesi scorsi richiamato i cittadini alla pulizia dei propri terreni, la cui incuria provoca degrado, rischio incendi e , nei fronti stradali, il rischio di incidenti stradali. La maggior parte dei proprietari incontrati ha prontamente eseguito la manutenzione richiesta. Altri 45 sono stati prima diffidati e poi sanzionati».



Il comando di Polizia Locale, in sinergia con la Protezione civile, Rfi e Utc, ha risolto inoltre molte problematiche relative ai terreni di Rfi mentre altre sono in via di risoluzione.

«L'attenzione - sottolineano Di Pietro e Ierace - resta altissima, ed è tesa ad accrescere il senso di responsabilità di ciascuno rafforzando così l'azione di contrasto contro un fenomeno ad alto rischio per il nostro territorio». Ulteriori controlli infatti saranno eseguiti anche nelle prossime settimane.