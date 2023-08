Un'attività di vigilanza e monitoraggio delle utenze domestiche e commerciali di Gaeta, al fine di ottenere un potenziamento della raccolta differenziata e un maggior controllo sul territorio. Con questo obiettivo, è partito il servizio degli Ausiliari Ambientali, sei operatori che, insieme alla polizia locale preposti ed ai Responsabili degli uffici del Dipartimento ISAT, diretto dall'ingegner Giovanni Falco, stanno effettuando un'azione di controllo e monitoraggio nella Città, contro gli abbandoni dei rifiuti e l'errato conferimento, al di fuori degli orari e dei giorni consentiti. "Un grande augurio di buon lavoro – ha dichiarato l'assessore all'ambiente, Diego Santoro – agli ausiliari ambientali, che garantiranno maggior controllo e sicurezza sul territorio, soprattutto per contrastare la cattiva pratica degli abbandoni e le attività dei "furbetti". In questa fase della stagione estiva, in cui la popolazione aumenta esponenzialmente, il servizio assicurerà un supporto aggiuntivo, anche per aiutare ad attuare un corretto conferimento"