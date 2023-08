Da qualche giorno è iniziato ad Artena il conto alla rovescia per uno degli appuntamenti più sentiti per la tradizione locale e che richiama migliaia di turisti: parliamo del Palio delle Contrade, giunto alla sua 30esima edizione e che inizierà dopodomani, venerdì 4 agosto. Una kermesse che torna al suo classico format dopo gli anni del Covid. Saranno giornate nelle quali il Comune di Artena sarà "preso d'assalto" e gestire la pubblica sicurezza come la viabilità locale non sarà per nulla facile, anche perché al momento gli agenti della Polizia Locale in servizio sono soltanto due. Un problema, quello di organico, già affrontato più volte su queste colonne e che torna d'attualità proprio in concomitanza della festa.

Il comandante è al momento in ferie e dal prossimo 1 settembre scadrà il suo contratto. Una figura quest'ultima imprescindibile perché parte della commissione vigilanza e spettacoli. Il sindaco Felicetto Angelini dovrà quindi incaricare dei poteri di comandante uno dei due agenti in servizio oppure il segretario generale. Ma superato il problema amministrativo, rimane quello logistico e cioè il numero esiguo di agenti impegnati nel controllo delle strade. Ovviamente nelle giornate del Palio è prevista anche la presenza della Polizia di Stato, Carabinieri e Protezione civile, fermo restando che un comune di 14 mila persone non può contare di un Comando formato da solo due unità.