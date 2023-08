Da venerdì prossimo cambia il "volto" della porta sud della città con la realizzazione di una rotatoria in Piazza Cesare Battisti.

Per consentire i lavori senza recare troppi disagi alla circolazione stradale è stato disposto di effettuarli in orario notturno.

È stata, pertanto, emessa l'ordinanza che dispone il divieto di circolazione dalle ore 21:00 del giorno 4 agosto prossimo alle ore 01:00 del giorno dopo, e comunque fino a fine lavori, su Corso della Repubblica dall'intersezione di via Martiri delle Ardeatine a Piazza Cesare Battisti, e per gli stessi orari divieto di circolazione anche da Corso della Repubblica dall'intersezione di Largo Risorgimento e Via Ganelli a Piazza Battisti.

"La riqualificazione di Piazza Cesare Battisti - afferma l'assessore al Decoro Urbano, Andrea Santilli - darà un nuovo volto all'ingresso sud della nostra Città, un momento importante che vede coniugarsi due tipi di interventi, il primo di decoro urbano, attraverso il rinnovo di una piazza per troppi abbandonata, il secondo di funzionalità della viabilità, attraverso la realizzazione di una rotatoria, che ha l'intento di eliminare le lunghe file che, troppo spesso, si creano nell'incrocio tra via Corso della Repubblica, via Monti Lepini, via IV giornate di Napoli.

Ci sarà una prima fase di sperimentazione ed osservazione dei flussi. Invitiamo i cittadini a voler cogliere in modo propositivo la nuova viabilità che ha lo scopo di rendere più semplice e funzionale vivere la nostra Città".