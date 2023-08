«Anche nella commissione di oggi si sono palesate le contraddizioni che pesano su questa maggioranza, che fa capo a una sindaca che ci ricorda in tutte le sedi di voler prestare la massima attenzione ai temi dell'ambiente e della qualità della vita salvo poi essere contraddetta dalla sua squadra che intende trasformare un parco pubblico adiacente a una scuola in un parcheggio». Così i consiglieri comunali di opposizione Daniela Fiore, Dario Bellini, Loretta Isotton, Mariagrazia Ciolfi e Nazzareno Ranaldi al termine della commissione Lavori Pubblici tenuta questa mattina.

Tra i punti all'ordine del giorno della seduta c'era lo stato dell'arte della realizzazione di un parcheggio accanto alla scuola materna di via Pantanaccio. L'indirizzo dato dalla commissione Lavori Pubblici del 29 marzo 2022 e a cui la maggioranza intende dare seguito prevede la riqualificazione dell'area con la costruzione di un parcheggio di circa trenta posti auto in una parte dello spazio ad oggi occupato dal parco giochi vicino l'istituto, su istanza presentata dai genitori dei bambini che frequentano la materna. La proposta è stata votata dai commissari della maggioranza, non da quelli di opposizione che hanno individuato e tentato di condividere con i colleghi una soluzione più sostenibile: dare mandato agli uffici di valutare la possibilità di costruire il parcheggio in un'area più grande e idonea che si trova a poche decine di metri dalla scuola, mantenendo in tal modo integro il perimetro del parco giochi.

«Abbiamo approcciato alla questione con atteggiamento propositivo – spiegano i consiglieri della minoranza - senza escludere aprioristicamente l'idea di dotare il quartiere di una zona parcheggio. Abbiamo verificato la presenza di un'area verde in prossimità della scuola, distante un massimo di 100 metri dall'ingresso dell'edificio, e avanzato una proposta preferibile a quella della maggioranza che sacrifica un'area giochi che ha sicuramente bisogno di manutenzione, ma non di essere cancellata. Pensare di spostare l'area giochi nella parte retrostante del lotto, in concomitanza con il parcheggio, significa non solo sacrificarne la funzione ed oltre la metà dello spazio oggi dedicato ad alberi e prato, ma mettere i bambini a stretto contatto con l'area destinata ai posti auto».

«Dispiace rilevare l'atteggiamento del presidente della commissione, Fausto Furlanetto, che con fare da bullo – sottolinea la consigliera del Pd, Daniela Fiore - si è mostrato pregiudizialmente contrario alla nostra proposta, a malapena ci ha lasciato il tempo di formularla. Diversamente le consigliere Pagano e Mulè, pur essendosi astenute al momento del voto, hanno mostrato disponibilità all'ascolto; se fosse stato consentito un dibattito si sarebbe potuti arrivare a una posizione comune e condivisa che permettesse agli uffici di valutare la scelta migliore per il quartiere».

«La nostra richiesta – le fa eco Dario Bellini, di Latina Bene Comune - nemmeno è stata presa in considerazione. Siamo di fronte ai soliti particolarismi ad hoc che favoriscono una parte e non guardano al contesto generale e alla necessità di costruire infrastrutture che si sposino coerentemente con un'idea di città sostenibile e vivibile per tutti».

«Porteremo la questione in consiglio comunale – annunciano i consiglieri - e sensibilizzeremo la cittadinanza perché stiamo parlando del rifacimento di un'intera area per cui sono necessari tutta una serie di passaggi tecnici che è doveroso esaminare nelle sedi preposte. Riteniamo giusto valutare le proposte in assise con un punto di vista più ampio che tenga conto dei bisogni di tutta la collettività, non solo dell'esigenza di una parte di avere un parcheggio attaccato alla scuola».