Si rende noto alla cittadinanza che, in occasione del concerto di stasera di Bob Sinclar, sarà modificata la viabilità del Lungomare di Latina. In particolare, verrà istituito il senso unico di marcia c/o Caportiere con direzione Rio Martino e con direzione Foce Verde, mentre verrà interdetta la circolazione in senso opposto, con provenienza dai due lati dello stesso.

Inoltre, si fa presente che da Strada Casilina sarà interdetta la deviazione verso Capo Portiere. Una pattuglia della Polizia Locale di Latina stazionerà c/o la rotatoria di Strada Casilina, per agevolare gli automobilisti nella direzione di marcia.

Infine, si comunica che l'organizzazione dell'evento ha messo a disposizione due grandi parcheggi presso:

1) via del lido altezza Via Velaccio;

2) Capo Portiere, fronte Hotel Miramare.