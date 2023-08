«Ora basta, siamo stanchi di aspettare anche perché quando si parla di sicurezza sul lavoro i tempi devono essere celeri. E invece è dall'incontro dello scorso 27 giugno che aspettiamo risposte sulle tematiche da noi lamentate, capiamo tutto ma tante risposte tra le quali sicurezza sul lavoro, organizzazione, i livelli J necessitano di risposte chiare e veloci». A dichiararlo è Marco Alaimo, segretario provinciale Ugl Psa; a distanza di oltre un mese dall'incontro avuto presso la sede della Cisterna Ambiente con il presidente del CdA Giorgio Libralato, il direttore generale Gian Pietro De Biaggio e l'assessore delegato Marco Capuzzo, la sigla sindacale (presente anche il Marco Iannarilli, vicesegretario Ug e Giuseppe Cimmino responsabile locale dell'Ugl), è tornata sulle problematiche segnalate e ancora inevase.

Durante il confronto di fine giugno si è discusso sull'utilizzo delle videocamere del centro di raccolta; l'attribuzione buoni mensa; il premio produzione anno 2023; i carichi di lavoro; l'unificazione del Ccnl; il lavoro straordinario 2022; la banca delle ore; la verifica dell'ampliamento dell'organico aziendale per copertura servizi (piano assunzionale) e infine il piano automezzi. E proprio quest'utimo punto è quello al quale il sindacato ha chiesto maggior urgenza di intervento, senza però trovare ad oggi alcuna risposta. Secondo quanto emerge, molti dei veicoli utilizzati per la raccolta sarebbero sprovvisti di telecamere di sicurezza o peggio ancora sono rotte, così come sono malandate le pedane dietro ai camion. In alcune circostanze arrivano a toccare per terra, rischiando di far cadere gli operai attaccati dietro al camion. A questo si aggiunge il numero esiguo degli addetti al porta porta, già sotto organico e con l'avvento del servizio a San Valentino il rischio è quello di veder aumentato il carico di lavoro anziché diminuito. Se nel breve periodo la situazione non cambierà la sigla, con i suoi iscritti, è pronta anche a protestare sotto la sede del Comune di Cisterna: «Se questa situazione di stallo continua non escludiamo a breve manifestazioni pacifiche anche sotto il Comune», ha concluso Alaimo.