Consegnati nei giorni scorsi, nella Sala Tullio Levi Civita del Comune di Cisterna di Latina, gli attestati di partecipazione alla seconda edizione del Progetto di laboratori di occupabilità "Bussola", attivato nel territorio dei Comuni appartenenti al Distretto Socio-Sanitario LT1 nell'ambito delle attività previste dal Progetto "PRIMA IL Lavoro – PRogetto per l'Integrazione lavorativa dei MigrAnti nel LAZIO", co-finanziato dall'UE.

Le attività laboratoriali, gestite dall'associazione Compagnia del Sapere di Aprilia in collaborazione con l'associazione C.S.I. Dialogo Aps, si sono poste come obiettivo quello di favorire il futuro inserimento lavorativo dei partecipanti, offrendo loro percorsi di orientamento e ricerca attiva del lavoro (anche in modalità di autoimpiego) oltre ad un laboratorio tecnico-pratico di cucito creativo.



Al percorso proposto hanno partecipato 20 cittadini stranieri (19 donne ed un uomo) residenti nei Comuni di Aprilia (6 iscritte), Cisterna di Latina (13 iscritti) e Cori (1 iscritta).

Al fine di agevolare gli allievi, le attività formative si sono svolte su due sedi distinte: Aprilia per le residenti nel Comune capofila del Distretto LT1 e Cisterna di Latina per le residenti a Cisterna e Cori, ed anche la consegna degli attestati è avvenuta nelle due sedi distinte di Aprilia e Cisterna.

Grande la soddisfazione per i risultati raggiunti manifestata dai partecipanti ai laboratori, ma anche dagli organizzatori e dagli amministratori. In particolare, l'assessore ai Servizi Sociali del Comune di Cisterna Carlo Carletti e la consigliera delegata del Comune di Cori Sabrina Pistilli hanno sottolineato l'importanza del lavoro svolto quale primo importante step verso una reale inclusione sociale che, come noto, passa in gran parte attraverso la possibilità di trovare un'occupazione.

Altro elemento posto in risalto negli interventi di saluto degli amministratori presenti è stata la partecipazione quasi esclusivamente femminile al percorso proposto, letta come indicatore di successo per le attività progettuali organizzate dai Comuni del Distretto in quanto sono soprattutto le donne straniere ad avere difficoltà nella partecipazione alla vita sociale e nell'accesso al mondo del lavoro.



«Giunti al termine del Progetto PRIMA IL LAVORO – commentano l'assessore Carletti di Cisterna, e la delegata Pistilli di Cori - è possibile dire che i percorsi proposti, dai corsi di lingua italiana, agli sportelli comunali di mediazione culturale, informazione ed orientamento, ai laboratori di occupabilità, hanno svolto sul nostro territorio un importante ruolo propulsivo verso la costruzione di una società sempre più inclusiva, in cui non esistano cittadine e cittadini invisibili ed in cui le capacità e potenzialità di ogni persona possano contribuire all'arricchimento ed al progresso di tutta la società».