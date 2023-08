La domanda dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica tramite la piattaforma informatica disponibile al seguente link: https: //app. regione. lazio. it/comuni3/

I progetti ritenuti non idonei dalla Commissione non saranno destinatari del finanziamento.

Alla scadenza del bando sarà nominata la Commissione preposta alla valutazione delle proposte progettuali ammesse le quali entreranno in una specifica graduatoria di merito.

culturale (valorizzazione e conservazione dei beni artistici; mostre e visite istituzionali; rassegne teatrali e musicali); sociale (assistenza e sicurezza sociale; iniziative di solidarietà; promozione e diffusione di principi di pari opportunità e integrazione tra i popoli); turistico (turismo e folklore regionale con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni comprese le manifestazioni enogastronomiche; tutela dell'ambiente e del paesaggio anche in occasione di visite istituzionali). Il bando prevede la concessione di contributi di importo non superiore all'80% del costo complessivo dell'iniziativa e, comunque, nel limite massimo di 20mila euro. Tutte le spese eccedenti tale cifra resteranno a carico del soggetto beneficiario.

Gli ambiti e i settori per i quali è previsto lo stanziamento sono:

È di 1,5 milioni di euro la cifra stanziata dalla Regione Lazio, su iniziativa dell'assessore al Bilancio Giancarlo Righini, ai Comuni del territorio (compresa Roma Capitale e i suoi Municipi) per la valorizzazione di iniziative culturali, sociali e turistiche nel Lazio da svolgersi nel periodo intercorrente tra il 1° luglio e il 30 settembre 2023.

