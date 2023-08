Arrivano i nuovi parcheggi sulla Flacca, nel tratto più a nord del litorale di Fondi e i nuovi stalli blu già creano polemica, in piena settimana di Ferragosto. L'Ente municipale non ha fatto neppure in tempo a dare riscontro dei lavori effettuati, parlando non solo di parcheggi, ma anche di strisce pedonali, nuovi limiti di velocità e camminamenti pedonali, che in molti hanno bollato questa novità come una scelta poco lungimirante. Eppure, già a fine febbraio si era parlato dei parcheggi in quella zona della Flacca con tanto di lavori da dover realizzare, ma forse, in pochi avevano compreso che per i nuovi stalli era obbligatorio restringere la carregiata e di conseguenza, cambiare anche i limiti di velocità. In realtà, oltre al servizio dei nuovi posti auto - seppur tutti a pagamento - il Comune ha di fatto definito quell'area della Flacca come "tratto urbano", predisponendo anche gli attraversamenti pedonali. Se da una parte, grazie all'opera, arriva finalmente lo stop alla sosta selvaggia, è anche vero che con il restringimento delle corsie potrebbero esserci problemi per le due ruote in movimento su un tratto di strada che, etichettato per i 50 chilometri orari, rimane comunque lontano dai centri abitati.

Per le biciclette problemi a "tempo determinato", considerando che già si parla della realizzazione di una pista ciclabile. «I lavori in corso - ha sottolineato il sindaco Beniamino Maschietto - razionalizzeranno anche la sosta delle numerose vetture che attualmente vengono posteggiate in maniera selvaggia ai margini della carreggiata. Infine, proprio grazie all'iter iniziato nel 2020, è stato possibile approvare un ambizioso progetto che, se finanziato dalla Regione con l'accoglimento di una richiesta presentata nei mesi scorsi, consentirebbe ai numerosi turisti di raggiungere le spiagge a piedi o in sella alle due ruote in piena sicurezza». Il consigliere comunale di opposizione della civica Fondi Vera Francesco Ciccone ha tuonato: «Abbiamo chiesto la sospensione dei lavori e revisione dell'opera». Diverse le questioni poste in essere dall'esponente della minoranza, dai «pochissimi ed inspiegabilmente non ubicati nelle vicinanze degli accessi al mare» parcheggi per i motocicli a «nemmeno un posto riservato ai disabili». Accuse pesanti anche dal consigliere di Camminare Insieme Salvatore Venditti che parla di parcheggi dalle strisce blu «cicciati fuori dalla sera alla mattina - accusando - ancora una volta, a Fondi, guadagna il privato e perde la collettività»