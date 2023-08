Un progetto ecosostenibile per ridurre il numero di zanzare e sensibilizzare i cittadini all'uso di rimedi naturali.

Un tema particolarmente sentito dall'amministrazione comunale e la straordinaria proliferazione dei ditteri riscontrata quest'anno ha posto in primo piano l'esigenza di interventi mirati a mitigare il problema particolarmente sofferto dai cittadini, tanto nelle zone centrali quanto in quelle periferiche. Non basta infatti agire per affrontare l'emergenza: alla disinfestazione che produce effetti deleteri sull'ambiente è preferibile la programmazione di interventi sul lungo periodo, in grado di garantire risultati più duraturi ed efficaci.

Per questo la Presidenza del consiglio, in collaborazione con l'assessorato all'ambiente, sta lavorando al fine di predisporre incontri di sensibilizzazione sui corretti comportamenti da tenere per limitare la proliferazione delle zanzare. La messa a dimora di essenze arboree e piante repellenti per le zanzare, la rimozione dei ristagni d'acqua e la creazione di un ambiente ideale per favorire il ripopolamento di animali che si nutrono di zanzare – come ad esempio i pipistrelli – possono rappresentare rimedi naturali contro le varie specie di zanzare, alcune delle quali portatrici di virus e parassiti patogeni pericolosi per l'uomo.

"L'amministrazione ha particolarmente a cuore questo tema- spiega il presidente del consiglio comunale Salvatore Lax- e intende farsi carico di tutte quelle azioni utili a mitigare il problema legato alla presenza delle zanzare, senza dimenticare una doverosa attenzione all'ambiente. Le disinfestazioni infatti hanno mostrato negli anni limiti palesi, perché oltre a fornire una soluzione solo temporanea hanno un impatto ambientale non di poco conto. Con il Sindaco e in collaborazione con l'assessore all'ambiente Vittorio Marchitti, stiamo studiando un sistema che ci consenta di agire tempestivamente, programmando interventi ecosostenibili volti a ridurre in maniera notevole il numero delle zanzare e andando a intervenire tempestivamente. La sensibilizzazione della cittadinanza sulle corrette misure preventive da adottare, farà riscontro alla predisposizione di interventi concreti per mettere in campo correttivi naturali, uno dei quali riguarda appunto la creazione di un habitat ideale per i pipistrelli insettivori".