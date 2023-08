Prosegue nel comune di Latina il piano di pulizia di caditoie, realizzato dalla ditta affidataria del servizio. "Fino al mese di agosto – spiega l'assessore all'Ambiente Franco Addonizio – sono stati effettuati i primi interventi, dando priorità alle strade segnalate dai cittadini dove sono state riscontrate condizioni più a rischio. Un'attività fondamentale che consente di scongiurare pericolosità che nascono quando l'acqua piovana non riesce a defluire.

Abbiamo programmato in tempo la pulizia, partendo ovviamente dalle caditoie ubicate nei punti stradali più critici del territorio, cioè le zone più esposte in caso di forti piogge o più ostruite. Stiamo preparando, comunque, un ulteriore piano di intervento: a settembre si svolgerà la pulizia di altre caditoie, fino ad arrivare a coprire tutto il territorio del comune di Latina. La ditta affidataria, inoltre, è stata avvisata di rendersi disponibile ad intervenire per eventuali urgenze, dal momento che per la prossima settimana si prevede un peggioramento delle condizioni meteorologiche".

Tra le zone dove sono stati effettuati i primi interventi, compresi nei periodi marzo-agosto 2023, ci sono via Gionchetto, via Boito, via Apollo, via Norvegia, via Paganini, via Fiuggi, via Rieti, via Adua, via Toti, piazza Prampolini, piazza Serratore, via Don Luigi Sturzo, via Sezze, via Buozzi, via Mazzini, via Villafranca, via del Lido, via Sant'Agostino, via Garigliano, via Volturno, via Picasso, via Ligabue, via Lega, via Torino, via Rossetti, via Palermo, via Pasubio, via Rossetti, via Cerveteri e via dei Volsci. Le aree sono state individuate grazie a segnalazioni inviate dai cittadini ed è stata data priorità alle caditoie più ostruite. Oltre agli interventi straordinari che si svolgeranno in caso di maltempo, nel mese di settembre si proseguirà con la pulizia delle restanti caditoie, fino a completare il servizio in tutto il territorio di Latina.